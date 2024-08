Ufficiale Sorrento, colpo a centrocampo: c'è la firma di Ciro Panico

Il Sorrento, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Ciro Panico, centrocampista reduce dall'avventura al Taranto.

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo definitivo – a partire della stagione 2024/2025 – le prestazioni sportive di Ciro Panico, nato a Napoli il 3 agosto del 1999. Panico, che da qualche giorno è in ritiro con il gruppo rossonero, ha siglato l’accordo con il Sorrento nel giorno del suo venticinquesimo compleanno. Terzino sinistro nella passata stagione in forza al Taranto (23 presenze in campionato), vanta già 103 apparizioni in C (due anni fa ha vinto il campionato con la Feralpi Salò – 11 presenze da gennaio) e 9 in Serie B con il Cosenza nella prima metà della stagione 2022/2023", si legge sul sito ufficiale della società campana.