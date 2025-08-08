Pro Vercelli, arriva a titolo definitivo dall'Helmond Sport il 2000 Mohamed Mallahi
La F.C. Pro Vercelli 1892 è entusiasta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo con un contratto biennale di Mohamed Mallahi, ala offensiva classe 2000, proveniente dall’Helmond Sport.
Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Utrecht, Mallahi ha compiuto l’intera trafila fino ad arrivare all’esordio in prima squadra, coronato da un gol nella massima serie olandese. Nella stagione 2022/23 si trasferisce al Roda, per poi approdare all’Helmond, con cui disputa le ultime due stagioni nella Serie B olandese, collezionando 45 presenze, 3 gol e 4 assist.
Mallahi vanta inoltre un importante percorso nelle nazionali giovanili dell’Olanda, con 37 presenze e 2 gol tra Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20, a testimonianza della sua esperienza e del suo valore anche a livello internazionale.
Ala veloce, tecnica e abile nell’uno contro uno, Mohamed Mallahi rappresenta un acquisto di assoluto livello per la Pro Vercelli, che si assicura così un giocatore di caratura internazionale, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della Bianca Casacca.
La società accoglie con grande soddisfazione Mohamed Mallahi e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.
