Picerno, il giovane Cecere passa in prestito alla Scafatese
Simone Cecere, giovane centrocampista classe 2005, lascia il Picerno in prestito ed approda alla Scafatese. Di seguito la nota ufficiale del club:
L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Scafatese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Cecere per la stagione sportiva 2025/2026.
Classe 2005, Cecere proseguirà così il suo percorso di crescita in un contesto competitivo e stimolante come quello della formazione campana, con l’obiettivo di maturare ulteriore esperienza e minuti in prima squadra.
A Simone un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con l’augurio di tornare ancora più forte e consapevole.
