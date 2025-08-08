Ravenna, nuovo innesto in difesa: contratto biennale per Alessandro Bianconi
Alessandro Bianconi è un nuovo difensore del Ravenna. Il classe '99 arriva a titolo definitivo dopo lo svincolo dalla Triestina e firma un contratto biennale fino al 30 giugno 2027. Di seguito la nota pubblicata dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale:
"Alessandro Bianconi è un nuovo giocatore del Ravenna FC
Il Ravenna FC comunica di aver perfezionato l’accordo per il tesseramento di Alessandro Bianconi, difensore centrale classe 1999, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club giallorosso.
Giocatore dotato di ottima struttura fisica e personalità, Bianconi arriva a Ravenna dopo essersi svincolato dalla Triestina, con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito anche le maglie di Ancona, Gozzano e Lecco in serie B, maturando un’esperienza importante nei campionati professionistici.
La sua capacità di guidare il reparto arretrato, unita a solidità difensiva e presenza nelle palle inattive, ne fanno un rinforzo di spessore per la rosa a disposizione di mister Marco Marchionni.
A Alessandro il benvenuto nella famiglia giallorossa e i migliori auguri per la nuova avventura con il Ravenna FC".
