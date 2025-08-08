Ufficiale Mantova, Salvatore Burrai saluta: passa alla Dolomiti Bellunesi in Serie C

Mantova 1911 annuncia il trasferimento di Salvatore Burrai alla Dolomiti Bellunesi, sodalizio neopromosso nel campionato di Serie C.

Mantova 1911 saluta e ringrazia Sasà per le due stagioni vissute insieme, nelle quali ha indossato la fascia da capitano, caratterizzate da importanti traguardi raggiunti e grandi soddisfazioni reciproche.

Di seguito anche la nota della Dolomiti Bellunesi:

La Dolomiti Bellunesi è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Salvatore Burrai: centrocampista, classe 1987, vanta una carriera di alto livello nel mondo del professionismo. Dai due gettoni nella massima serie con il Cagliari (sotto la guida di Marco Giampaolo prima e di Massimiliano Allegri poi), fino alla categoria cadetta e alla Serie C: più di 500 partite interpretate nel segno della qualità e di una leadership riconosciuta in ogni spogliatoio che ha frequentato. Il suo arrivo rappresenta un innesto di assoluta rilevanza per l’ambiente dolomitico. E un segnale chiaro: la società crede con forza nel progetto di consolidamento in C.

FARO TECNICO ED EMOTIVO – Nato a Sassari il 26 maggio di 38 anni fa, Burrai è reduce da due stagioni al Mantova: l’ultima delle quali vissuta in B, con la fascia da capitano al braccio. E arricchita da 27 presenze, un gol e tre assist. Fondamentale, inoltre, l’esperienza al Pordenone, dove ha vissuto alcuni dei momenti più significativi del suo cammino. Basti pensare che fra i “ramarri” ha conquistato una storica promozione in B, da protagonista, diventando il faro tecnico ed emotivo di una squadra che, in Coppa Italia, ha fatto tremare l’Inter a San Siro. Era il 12 dicembre 2017 e, dopo lo 0-0 al termine di 120 minuti sul filo dell’equilibrio, i nerazzurri la spuntarono solo ai rigori. Ma, nella serie dal dischetto, Burrai segnò il suo penalty. In precedenza, ha indossato pure le maglie di Manfredonia, Ternana, Cremonese, Foggia (allenato da Zdenek Zeman), Latina, Modena, Monza, Juve Stabia, Siena e Perugia.

COMPLETO – Centrocampista completo, regista naturale, piede educatissimo, temibile sui calci piazzati, Salvatore è un direttore d’orchestra con l’attitudine del leader, capace di orientare le partite e ispirare chi gli sta accanto: «Siamo davvero felici di poter contare su un atleta che ha scritto pagine significative nel panorama professionistico italiano – commentano i vertici della società dolomitica –. Oltre a essere importante sotto il profilo tecnico, l’innesto di Burrai testimonia la volontà di affrontare la Serie C con ambizione, determinazione e senso di responsabilità. Dal canto suo, Salvatore porterà in dote esperienza, carisma e una mentalità vincente: elementi fondamentali per la crescita del gruppo e il consolidamento del nostro percorso. Siamo convinti che, insieme, potremo toglierci grandi soddisfazioni».

PRESENTAZIONE – Salvatore Burrai verrà presentato ai media nella giornata di domani (sabato 9 agosto), all’interno di una conferenza stampa: l’appuntamento è per le ore 15.15, a Pian Longhi. Nello stesso contesto sarà svelata anche la maglia pre-match e, alle 16.30, occhi puntati sul test con il Conegliano, neopromosso in Serie D.