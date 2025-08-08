Ufficiale
Pontedera, acquistato a titolo definitivo dall'Empoli il portiere Valerio Biagini
L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Empoli FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Biagini.
Biagini, portiere classe 2003, è un prodotto del settore giovanile dell'Empoli, club con cui vince due scudetti (Under 15 e Primavera) e partecipa alla Youth League. Successivamente matura esperienza in Serie C al San Donato Tavarnelle ed in Serie D al Livorno, prima di tornare in forza al sodalizio azzurro nella stagione 2024/25.
Biagini ha sottoscritto con la società granata un contratto annuale con opzione.
