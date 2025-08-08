Milan in partenza per Dublino, ma senza Pulisic. Tornerà in gruppo la settimana prossima

Oggi pomeriggio il Milan parte per Dublino in vista dell'amichevole in programma domani (alle ore 16 italiane) contro il Leeds. Il gruppo rossonero lascerà alle 15.30 il Centro sportivo di Milanello in pullman per raggiungere l'aeroporto di Malpensa da cui decollerà per raggiungere la capitale della Repubblica d'Irlanda (il giorno successivo, domenica, il gruppo allenato da Massimiliano Allegri sarà impegnato in un altro test amichevole a Londra contro il Chelsea).

Pulisic salta le amichevoli - Sul pullman, però, secondo quanto appreso da Milannews.it non ci sarà Christian Pulisic: il recupero dello statunitense procede bene (botta alla caviglia subita nel match amichevole giocato ad Hong Kong contro il Liverpool lo scorso 26 luglio): l'attaccante sta seguendo un programma personalizzato, ma non parteciperà alle due amichevoli in programma domani e domenica contro Leeds e Chelsea. Il tutto è propedeutico al ritorno in gruppo la prossima settimana.