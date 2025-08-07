Parma Women, il centrocampo parla ecuadoregno: dal Valencia arriva Kerlly Real
Dopo l’anticipazione arrivata con le consuete bandierine del presidente Kyle Krause, il Parma Calcio Women ha annunciato l'arrivo in gialloblù di Kerlly Real, centrocampista ecuadoregna che arriva dal Valencia: "Kerlly Real è una nuova calciatrice del Parma Calcio Women.
𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗿𝗹𝗹𝘆!", la nota diffusa sulla pagina Instagram del club.
La calciatrice classe 1998, come detto, arriva dal Valencia, dove ha disputato le ultime cinque stagioni collezionando circa una settantina di presenze, e si è unita quest'oggi al gruppo, sostenendo il primo allenamento di questa sua nuova avventura. Avventura che vedrà la compagine ducale impegnata nel prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via a ottobre.
Queste, per cronaca, le giornate:
Giornata 1
Andata: 05/10/2025 – Ritorno: 01/02/2026
Como W. - Lazio W.
Genoa - Milan
Inter - Ternana W.
Napoli W. - Fiorentina
Roma - Parma
Sassuolo - Juventus
Giornata 2
Andata: 12/10/2025 – Ritorno: 08/02/2026
Fiorentina - Inter
Juventus - Como W.
Lazio W. - Genoa
Milan - Roma
Parma - Sassuolo
Ternana W. - Napoli W.
Giornata 3
Andata: 19/10/2025 – Ritorno: 15/02/2026
Fiorentina - Milan
Genoa - Ternana W.
Inter - Parma
Lazio W. - Juventus
Napoli W. - Roma
Sassuolo - Como W.
Giornata 4
Andata: 02/11/2025 – Ritorno: 22/02/2026
Como W. - Genoa
Juventus - Ternana W.
Milan - Lazio W.
Parma - Napoli W.
Roma - Inter
Sassuolo - Fiorentina
Giornata 5
Andata: 09/11/2025 – Ritorno: 15/03/2026
Fiorentina - Roma
Genoa - Parma
Inter - Sassuolo
Lazio W. - Napoli W.
Milan - Juventus
Ternana W. - Como W.
Giornata 6
Andata: 16/11/2025 – Ritorno: 22/03/2026
Como W. - Milan
Juventus - Genoa
Napoli W. - Inter
Parma - Fiorentina
Roma - Lazio W.
Sassuolo - Ternana W.
Giornata 7
Andata: 23/11/2025 – Ritorno: 04/04/2026
Como W. - Roma
Genoa - Napoli W.
Juventus - Fiorentina
Lazio W. - Inter
Milan - Sassuolo
Ternana W. - Parma
Giornata 8
Andata: 07/12/2025 – Ritorno: 26/04/2026
Fiorentina - Ternana W.
Inter - Genoa
Napoli W. - Milan
Parma - Como W.
Roma - Juventus
Sassuolo - Lazio W.
Giornata 9
Andata: 14/12/2025 – Ritorno: 03/05/2026
Como W. - Fiorentina
Genoa - Sassuolo
Juventus - Napoli W.
Lazio W. - Parma
Milan - Inter
Ternana W. - Roma
Giornata 10
Andata: 18/01/2026 – Ritorno: 10/05/2026
Fiorentina - Genoa
Inter - Juventus
Napoli W. - Como W.
Parma - Milan
Roma - Sassuolo
Ternana W. - Lazio W.
Giornata 11
Andata: 25/01/2026 – Ritorno: 17/05/2026
Como W. - Inter
Genoa - Roma
Juventus - Parma
Lazio W. - Fiorentina
Milan - Ternana W.
Sassuolo - Napoli W.