Foggia-Monopoli, derby a forte rischio rinvio per l'alto numero di contagiati. Le ipotesi

Dopo il match inizialmente programmato per ieri in casa del Palermo, il Foggia vedrà molto probabilmente essere rinviata anche la gara del prossimo weekend contro il Monopoli. Entrambe le formazioni sono, infatti, alle prese con un ampio numero di positivi al Covid-19 (18 fra i satanelli, 13 nelle fila del Gabbiano) che rende praticamente impossibile la disputa del match.

Da capire, però, le modalità con le quali arriverà il rinvio dato che il Foggia si è già giocato il proprio bonus per la sfida di Palermo e così per posticipare il derby contro il Monopoli ci sono solo due possibilità: che siano i biancoverdi a giocarsi il proprio bonus (cosa non improbabile visto appunto l'alto numero di contagiati) oppure che la ASL di competenza decida di fermare il tutto. Ricordiamo che le competenze dell'Autorità Sanitaria superano qualsiasi protocollo o regolamento in essere a livello calcistico.