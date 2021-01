Foggia, nota di Felleca sulla cessione: "Pronto a liberare il club in tempi brevi"

Roberto Felleca, attuale socio di maggioranza del Foggia, ha emesso la seguente nota per chiarire la situazione legata alla cessione delle proprie quote azionaria all'imprenditrice Maria Assunta Pintus che questa mattina aveva accusato l'attuale numero uno rossonero di frenare la trattativa

per il passaggio di proprietà. Questa la nota:

Al fine di fare chiarezza sulla questione della cessione delle quote di Corporate Investments Group S.r.l. di proprietà di Roberto Felleca si precisa quanto segue:

- in data 9 gennaio 2021 Roberto Felleca ha comunicato a MAP Consulting S.r.l. di aver ricevuto da Matera Productions S.r.l. un’offerta per l’acquisto delle quote. Nella medesima comunicazione è stato richiesto a MAP Consulting S.r.l. di comunicare “l’intenzione o meno di esercitare il diritto di prelazione – visto il momento delicato della finestra di mercato in corso – al fine di permettere a MAP Consulting S.r.l. di effettuare la programmazione, le strategie e le operazioni di rafforzamento della squadra nel caso decidesse di esercitarlo (diventando in questo modo socio unico di Corporate Investments Group S.r.l. e quindi controllante indiretto del Calcio Foggia 1920) dando continuità al progetto, ovvero di permettere al nuovo acquirente di completare l’operazione di acquisto nel tempo utile per sfruttare la finestra di mercato nel caso decidesse di non esercitarlo. Questo permetterebbe al Calcio Foggia 1920 di proseguire con successo la stagione in corso, con la possibilità concreta di ottenere importanti risultati sportivi”;

- a seguito di una comunicazione ricevuta da MAP Consulting S.r.l. in data 11 gennaio 2021 relativa al diritto di prelazione e alla mancanza di elementi per esercitarlo, in data 15 gennaio 2021 Roberto Felleca ha risposto indicando, tra l’altro, le condizioni economiche dell’accordo con Matera Productions S.r.l.;

- a seguito di una comunicazione ricevuta da MAP Consulting S.r.l. in data 20 gennaio 2021 in cui la stessa dichiarava di esercitare il diritto di prelazione, in data 21 gennaio 2021 Roberto Felleca ha risposto indicando di prendere atto dell’esercizio del diritto di prelazione e ricordando che questo deve essere esercitato agli stessi termini e alle stesse condizioni dell’accordo tra Roberto Felleca e Matera Productions S.r.l., che sono state nuovamente riportate nella comunicazione specificando che “vista la manifestata esigenza di MAP Consulting di addivenire alla stipula dell’atto in tempi brevi – per poter permettere al Calcio Foggia 1920 di sfruttare la finestra di mercato in corso – si richiede che venga indicata in tempi brevi una data, anche della prossima settimana, per procedere al trasferimento delle quote”;

- a seguito di una comunicazione ricevuta da MAP Consulting S.r.l. in data 22 gennaio 2021 in cui la stessa, tra le altre cose, contestava le condizioni dell’accordo tra Roberto Felleca e Matera Productions S.r.l., sempre nello stesso giorno Roberto Felleca ha risposto allegando il contratto preliminare sottoscritto in data 13 gennaio 2021 tra Roberto Felleca e Matera Productions S.r.l. (unico documento vincolante tra le parti e, quindi, rilevante per la cessione delle quote di Corporate Investments Group S.r.l.), con tutti i termini e le condizioni della cessione (che comunque erano già stati indicati nelle comunicazioni del 15 e del 21 gennaio 2021) al fine di rispondere definitivamente a tutte le contestazioni. Inoltre, nella stessa comunicazione “si reitera (anche nell’interesse di MAP Consulting che ha manifestato l’esigenza di addivenire in tempi brevi alla conclusione del trasferimento) la richiesta di un’indicazione di una data per procedere al trasferimento delle quote, in mancanza della quale si procederà alla cessione delle quote a Matera Productions S.r.l.”.

Pertanto, Roberto Felleca ha più volte espresso per iscritto (e qui la ribadisce) la sua disponibilità a formalizzare davanti ad un notaio (anche nel corso di questa settimana) il trasferimento delle sue quote a MAP Consulting S.r.l., alle medesime condizioni previste nell’accordo sottoscritto con Matera Productions S.r.l. (comunicate in data 15 e 21 gennaio 2021, oltreché allegate nella comunicazione del 22 gennaio 2021) qui seguito sintetizzate:

- prezzo stabilito e definito in misura fissa ed invariabile in Euro 840.000,00 oltre imposte di legge, inclusivo di tutte le passività e gli apporti fatti a vario titolo da Roberto Felleca in Corporate Investments Group S.r.l.;

- prezzo da pagare mediante bonifico (i) per Euro 400.000,00 entro il rogito notarile dell’atto di trasferimento delle quote, (ii) per Euro 220.000,00 entro il 31 marzo 2021 (con garanzia reale con escussione a prima richiesta e senza eccezioni da parte di un primario istituto di credito da rilasciare entro il rogito notarile dell’atto di trasferimento) e (iii) per Euro 220.000,00 entro il 30 aprile 2021 (con garanzia reale con escussione a prima richiesta e senza eccezioni da parte di un primario istituto di credito da rilasciare entro il rogito notarile dell’atto di trasferimento).

Roberto Felleca ha fatto e farà tutto quanto in suo potere per liberare in tempi brevi il Calcio Foggia 1920 e permettere al nuovo acquirente (MAP Consulting S.r.l. ovvero Matera Procutions S.r.l.) di mettersi al lavoro per rafforzare la squadra e proseguire il percorso sportivo intrapreso.