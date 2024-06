Ufficiale Foresti riparte dalla Ternana. C'è l'annuncio della società umbra: contratto biennale

Serie C

Oggi alle 22:34

Dopo l'addio al Catanzaro formalizzato ormai due settimane fa il direttore generale Diego Foresti è stato annunciato dalla Ternana. Il dirigente dunque ripartirà dalla Serie C, campionato che conosce bene, per contribuire al nuovo corso rossoverde e al ritorno in Serie B degli umbri. Questo il comunicato delle Fere:

"La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato, in qualità di direttore generale, il signor Diego Foresti. Il neo dirigente rossoverde, al quale va l’augurio di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di ogni componente societaria, si è legato alle Fere fino al 30 giugno 2026.

Diego Foresti, bergamasco classe ’71, nell’ultimo quadriennio, ha ricoperto il ruolo di dg del Catanzaro. Con la società calabrese figurano una promozione in Serie B ed il raggiungimento della semifinale play-off nella stagione appena terminata".