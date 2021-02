Ghirelli al fianco del Gubbio: "Vicini al club. Certi episodi non devono più verificarsi"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presenziato alla sfida di questo pomeriggio fra Gubbio e Fermana in solidarietà con il club egubino dopo le croci esposte in segno di protesta: “Per me era normale venire qui oggi e il motivo credo sia abbastanza chiaro ed evidente. Ho potuto parlare col capitano dei Carabinieri e gli ho augurato buon lavoro sperando che con tutta la sua professionalità arrivi ad assicurare alla giustizia coloro i quali hanno macchiato la maglia, la squadra e la città con questo inaccettabile atto. - continua Ghirelli – Sono venuto qui per stare vicino ai dirigenti del club e per far sapere che la Lega Pro è con loro. Questi sono episodi che fanno male al calcio e non hanno alcuna giustificazione Questo è un colpo a tutto il calcio calcio e questo è veramente inaccettabile. Per cui dobbiamo farci carico di una cosa di questo genere lavorando per far sì che episodi del genere non si verifichino".