Ghirelli sui play off: "Virus imprevedibile. Abbiamo pronto un nuovo format per i play off"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Studio100tv dello slittamento dei play off e della possibilità di variare ancora il formato qualora dovessero emergere nuove criticità: “Avevo messo in preventivo che potessero esserci intoppi in questi play off, anche perché questo virus è imprevedibile Non ho mai nascosto la mia preoccupazione e per questo ho chiesto alle società di prestare la massima attenzione ai contagi. La Virtus Vecomp Verona è stata colpita duramente, l'Asl ha deciso di fermarla, e noi siamo stati costretti a rivedere il calendario. Fortunatamente abbiamo ancora margini di intervento e, se la situazione dovesse peggiorare, anche piani alternativi. - continua Ghirelli – Abbiamo già pronto un nuovo format qualora dovessero verificarsi altre criticità nei prossimi giorni. Non è il caso di fare anticipazioni, ma gli spareggi vanno giocati, anche a costo di rivedere la modalità dello svolgimento, in ogni caso siamo pronti a qualsiasi evenienza".