Giana, Brevi dopo il rinnovo: "Iniziamo a lavorare per programmare l'anno nuovo per il meglio"

vedi letture

Sarà Oscar Brevi a guidare la Giana Erminio anche nel prossimo campionato. L'annuncio è stato dato questa mattina dal club lombardo, e in merito, sempre ai canali ufficiali della società, il tecnico si è così espresso: "Sono molto contento di ricominciare, ora conosco meglio l'ambiente rispetto a quando sono arrivato e sono pronto a lavorare per cercare di partire bene sin da subito. Ringrazio per questo la società e il presidente Bamonte per la fiducia accordatami, ora cominciamo a lavorare per programmare la nuova stagione per il meglio".