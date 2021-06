ufficiale Giana Erminio, confermato Brevi in panchina anche per la prossima stagione

La Giana Erminio ha sciolto il nodo allenatore: a guidare la formazione lombarda per la prossima stagione, sarà nuovamente Oscar Brevi, confermato con contratto annuale.

Questa la nota del club:

"A.S. Giana Erminio comunica che è stato rinnovato sino al 30 giugno 2022 il contratto con mister Oscar Brevi, che sarà l'allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2021/22.

Arrivato sulla panchina biancazzurra nel dicembre 2020, ha trascinato la squadra a una salvezza diretta, all'apparenza insperata a metà campionato, consentendo alla Giana di ottenere il suo 7° pass per la Serie C senza passare dai playout, grazie a una serie di 11 risultati positivi nelle ultime 12 partite disputate, con 5 pareggi e 6 vittorie".