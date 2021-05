Giana Erminio, Albè: "Vorrei proseguire su questa linea, tutti meriterebbero la conferma"

Dalle colonne de La Gazzetta della Martesana, è intervenuto il simbolo della Giana Erminio Cesare Albè, che nella prima parte di stagione ha guidato la squadra in panchina, salvo poi tornare nella dirigenza: "Per come si era messa questa stagione arrivare alla salvezza senza passare dai playout è stata una soddisfazione enorme. Ringrazio tutti i giocatori, il mister, tutta la società: sembra sempre una cosa scontata ma non lo è. [...] La svolta è arrivata con la Lucchese: a mezzora dalla fine eravamo sotto terra. Quella vittoria ha dato lo slancio al gruppo, a tutta la società. Ora siamo una squadra che fa fare fatica a chiunque in C, vera. [...] Questo gruppo va migliorato, ma non serve stravolgerlo. Brevi? Non voglio fare dichiarazioni avventate: posso dire che è una persona per bene, seria, e un allenatore valido. [...] Facciamo passare questa settimana, stavolta avremo il tempo per mettere a posto le cose come si deve. Io vorrei proseguire su questa linea, tutti meriterebbero la conferma".