Ufficiale Giana Erminio, annuale con De Maria: di nuovo a Gorgonzola dopo tre anni

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vincent De Maria, con un contratto annuale in scadenza il 30 giugno 2025.

Esterno basso mancino classe 1999, Vincent arriva dalla Lucchese (Serie C girone B), club nel quale è approdato lo scorso anno dopo due stagioni al Taranto (sempre in C) squadra con la quale ha disputato anche i PlayOff nella stagione 2022/2023. De Maria ha già vestito la maglia biancazzurra, nella stagione di Serie C 2020/2021 collezionando 23 presenze. In totale per lui sono 88 le partite giocate in Serie C tra campionato e Coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter Vincent, prima di arrivare a Gorgonzola, si era messo in mostra a Inveruno in serie D (2 stagioni) e a Scanzorosciate, sempre in D (1 stagione).