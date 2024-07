Ufficiale Giana Erminio, colpo in attacco: contratto annuale per Michele Trombetta

Colpo in attacco per la Giana Erminio. Il club lombardo ha infatti ufficializzato l’arrivo di Michele Trombetta. La punta centrale ha firmato un contratto annuale. Questo il comunicato completo pubblicato dalla società: "A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Michele Trombetta, con un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2025.

Nato a Sala Bolognese (BO) nel 1994, Trombetta è una punta centrale, cresciuto nelle giovanili del Bologna e quindi passato a quelle del Modena, dove ha giocato sino alla Primavera A, con l’esordio in Serie B nella stagione 2012/13. Ha poi vestito le maglie di Progresso, Sant’Agostino e Cittadella Vis Modena in Eccellenza, per poi approdare al Corticella in Serie D nella stagione 2022/23, dove è rimasto sino al termine della stagione appena conclusa, segnando 28 gol tra campionato, Coppa Italia e playoff, in finale per due anni di fila. Con la maglia del Corticella mister Andrea Chiappella e il suo sta hanno potuto apprezzare Michele Trombetta in veste di avversario, nel campionato di Serie D 2022/23: caso vuole che l’attaccante bolognese abbia vissuto sul campo del Città di Gorgonzola la vittoria del campionato da parte della Giana, conquistata il 30 aprile 2023 battendo proprio il Corticella.

Impossibile non citare anche l’ultima particolare esperienza calcistica di Michele Trombetta, intrapresa al termine della regular season 2023/24: partecipa infatti alla prima edizione della Kings World Cup, la Coppa del Mondo a 32 squadre della Kings League, il format di calcio a 7 lanciato dalla ex stella del Barcellona Gerard Piqué nel 2023, che unisce sport e spettacolo, miscelando calcio, videogame e social media, grandi campioni e calciatori sconosciuti al grande pubblico, con Zlatan Ibrahimovic come presidente. Come per la Kings League, anche la Kings World Cup ha visto scendere in campo a Città del Messico una lunga lista di ex campioni, fra i quali Eden Hazard, Neymar, Iker Casillas, Rio Ferdinand e Andriy Shevchenko. L’Italia era rappresentata dalla squadra degli Stallions del presidente Blur – il content creator più seguito d’Italia su Twitch – e di capitan Francesco Totti, affiancato in campo da Emiliano Viviano, Radja Nainggolan e da una serie di calciatori in attività nelle serie dilettantistiche, fra i quali il nostro Michele Trombetta. Con la maglia numero 9 degli Stallions, Trombetta ha servito a Totti l’assist della rete nella gara d’esordio della competizione e segnato poi a sua volta 3 gol, diventando capocannoniere della squadra e trascinandola fino agli ottavi di finale".