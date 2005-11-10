Via Estupinan, il Milan punta Mazraoui. L'assist decisivo può arrivare da Neco Williams

I rossoneri possono salutare l'ecuadoriano, Ruben Amorim ritroverebbe a Milano il laterale marocchino già avuto a Manchester

Il mercato del Milan sulle corsie difensive potrebbe innescare un effetto domino che toccherebbe anche Birmingham e Manchester. Il primo tassello riguarda Pervis Estupinan, arrivato in rossonero appena un anno fa ma già candidato a lasciare il club: sull’esterno ecuadoriano si è mosso l’Aston Villa, su esplicita richiesta di Unai Emery, che lo conosce bene per averlo allenato ai tempi del Villarreal, complice l'addio ormai deciso di Lucas Digne, che tornerà al Paris Saint-Germain.

Il club inglese ha messo sul tavolo circa 12 milioni di euro, mentre il Milan ne chiede 18. Una distanza significativa, ma che si può colmare. La cessione di Estupinan libererebbe infatti spazio per un nuovo innesto, con Nouassair Mazraoui individuato come principale candidato. Il marocchino, che compirà 29 anni a novembre, è reduce dal secondo Mondiale disputato da titolare ed è molto apprezzato da Ruben Amorim, che l'ha già avuto allo United.

Il Milan, scrive SportMediaset, ha già avviato i contatti con la sua agente, Rafaela Pimenta, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale né aperto una vera trattativa con i Red Devils. Un possibile segnale favorevole arriva però direttamente dall’Inghilterra. Il Manchester United sta infatti lavorando per Neco Williams, laterale gallese classe 2001 del Nottingham Forest. Il suo eventuale trasferimento aumenterebbe ulteriormente le possibilità di una partenza di Mazraoui.