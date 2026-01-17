TMW
Scambio di portieri tra Giugliano e Cerignola: Greco va in Campania, Russo in Puglia
Scambio di prestiti tra i pali sull’asse Giugliano-Cerignola. Stando a quanto raccolto da TMW, il Cerignola si separa da Stefano Greco, che si trasferirà al Giugliano con la formula del prestito. Percorso inverso invece per Francesco Russo, che farà rientro al Sassuolo prima di essere nuovamente ceduto in prestito, questa volta proprio al club pugliese.
