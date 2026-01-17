Ufficiale Giugliano, arriva Greco dall'Audace Cerignola. Acampa passa alla Nocerina

Doppio movimento di mercato in casa Giugliano Calcio 1928, che rinforza la porta e definisce un’operazione in uscita.

Il club gialloblù ha infatti annunciato l’arrivo di Stefano Greco, portiere classe 1999, acquisito dall’Audace Cerignola 1912 con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Estremo difensore cresciuto nel settore giovanile della Roma, Greco vanta nel suo palmarès anche una Coppa Italia Primavera conquistata in giallorosso.

Il suo percorso tra i professionisti inizia nella stagione 2019/20 con la Vibonese, dove colleziona 21 presenze. L’anno successivo passa alla Pro Patria, diventando titolare e centrando 35 presenze complessive e l’accesso ai playoff. Seguono le esperienze con Potenza e Gubbio, per un totale di 30 presenze, prima dell’ottima annata a Cerignola, chiusa con 19 gare disputate, il secondo posto nel Girone C di Serie C e la qualificazione ai playoff promozione. In carriera Greco ha vestito anche la maglia azzurra delle Nazionali giovanili, totalizzando 23 presenze complessive tra Under 15, 16, 17 e 18.

Contestualmente, il Giugliano ufficializza anche un’uscita: la Nocerina 1910 ha acquisito a titolo temporaneo il terzino sinistro Davide Acampa. Classe 2003, cresciuto nel vivaio del Napoli, Acampa ha già maturato esperienza in Serie C con Renate, Rimini e Team Altamura. Nella prima parte di stagione a Giugliano ha collezionato 7 presenze e 1 assist, prima del trasferimento in rossonero.