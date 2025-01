Ufficiale Gubbio, acquisito a titolo definitivo il cartellino di Marco Spina dal Crotone

Serie C

Oggi alle 14:38

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società F. C. Crotone le prestazioni sportive del calciatore Marco Spina. Nato a Mileto il 25 Gennaio 2000, Spina è un attaccante esterno che torna in rossoblù dopo le due stagioni 22-23 e 23-24 nelle quali ha disputato complessivamente 71 gare realizzando 10 reti.