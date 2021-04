Gazzetta dello Sport: "Como: una vittoria ed è Serie B, l'Alessandria perde tre positivi"

Sfida decisiva nel girone A di Serie C. Il Como capolista ospita l'Alessandria nel penultimo turno di regular season. I lariani sono in vetta al girone con un punto di vantaggio sui piemontesi. In caso di successo i padroni di casa sarebbero aritmeticamente promossi in Serie B mentre la squadra di Longo cerca il sorpasso al fotofinish. Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Como: una vittoria ed è Serie B, l'Alessandria perde tre positivi".