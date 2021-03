Speciale panchine. Francesco Modesto a Vercelli: allievo designato di Gasp e Juric

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie C uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Francesco Modesto, tecnico calabrese oggi alla Pro Vercelli.

Dopo aver vissuto la sua carriera da calciatore percorrendo chilometri su chilometri fra Serie A e B, l'attuale tecnico delle Bianche Casacche in queste sue prime battute in panchina ha dimostrato di voler ripercorrere le orme di due allenatori con i quali ha condiviso i momenti di maggior splendore: Gian Piero Gasperini e Ivan Juric. La difesa a tre (vissuta però con maggiore elasticità rispetto al tecnico della Dea) e l'uso delle corsie esterne ne sono la riprova. La capacità di passare dal 3-4-3 con il quale ha mosso i primi passi all'albero di Natale oggi in pratica in Piemonte è, invece, tutta farina del suo sacco. Quello che non cambia è però l'idea del pressing volto a prendere il pallone nella metà campo avversaria. A dispetto di quanto visto a Rende e Cesena, oggi Modesto a Vercelli ha avuto modo di trovare e rilanciare un centravanti puro come Gianmario Comi. Con i suoi 11 gol ha permesso alla squadra di avere il secondo miglior rating offensivo del Girone A.