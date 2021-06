Il Campobasso è in C: l'impresa diventa una serie tv americana

E' fatta, il Campobasso riabbraccia il professionismo. La squadra allenata da Mirko Cudini, ex difensore di Salernitana, Avellino, Genoa, Torino e Cagliari, vincendo a Rieti 2-1 ha conquistato la serie C con due giornate di anticipo.

70 punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Numeri importanti che hanno consentito alla squadra di dominare il girone F di serie D, anche se, nelle ultime giornate hanno perso un po' di terreno, tenendo i propri tifosi col fiato sospeso. In quattrocento hanno seguito la squadra in trasferta in terra laziale. In migliaia, però, hanno atteso il triplice fischio in piazza e all'esterno del 'Nuovo Romagnoli'.

UNA SERIE TV AMERICANA PER RACCONTARE L'IMPRESA...

Una stagione entusiasmante per la società molisana. Merito anche di una proprietà ambiziosa con la North Sixth Group, che lo scorso dicembre si è unita al fondo di investimento Halley Holding SA per l'acquisizione del club.

Ambizione, strategia e territorio, tre componenti chiave come dichiarato anche da Matt Rizzetta, chairman della North Sixth Group LLC e originario proprio di Campobasso, che punta a: "Far crescere il settore giovanile e migliorare le strutture sportive".

Il Campobasso è diventato anche protagonista della serie televisiva 'Underdogs', trasmessa in streaming sui canali social di 'Italian football tv' (Iftv), tra i più seguiti dai fan del calcio italiano in Nord America. Girato in Italia e New York, 'Underdogs' ha consetito ai telespettatori di osservare da dietro le quinte il percorso del Campobasso calcio.

“Cerchiamo di offrire al Campobasso Calcio una dimensione internazionale", aveva dichiarato in sede di presentazione del progetto il presidente Mario Gesue. Le idee ci sono, gli strumenti anche. La nuova storia del Campobasso è appena iniziata...