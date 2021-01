Il Carpi lotta con il Covid-19: richiesto ufficialmente il rinvio del match col Padova

Piccoli spiragli di luce in casa Carpi, dopo il 2020 che si è chiuso con 37 positivi al Covid-19.

La società fa sapere che nel primo pomeriggio di oggi, la parte negativa o negativizzata della rosa biancorossa, superati i primi test atletici e attitudinali, si radunerà per una prima seduta di riatletizzazione: un primo passo verso la normalità.

Ma il club comunica comunque di aver fatto richiesta ufficiale alla Lega Pro per poter avvalersi dello “slot” utile a procrastinare la disputa del match interno contro il Padova, previsto per domenica 10 gennaio 2021.