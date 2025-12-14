Guidonia, il tecnico Ginestra: "Non è un caso se siamo quarti da diverse settimane"

Nel giorno della sfida tra Guidonia Montecelio e Ascoli, in programma a partire dalle ore 17:30, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa Ciro Ginestra. Queste le sue parole riportate da TuttoC: “Abbiamo già affrontato l'andata, concentriamoci sulla partita di domani e su quella di sabato prossimo. Poi si chiuderà l'andata e faremo il primo bilancio, che già ora, prima di giocare, direi molto positivo. Potrebbe diventare ancora più positivo se facciamo bene queste due gare. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo lavorando bene, siamo quarti in classifica da qualche settimana: non è un caso. Non vado oltre queste due partite. Poi ci fermeremo, ci riposeremo un attimo. Faremo un bilancio più ampio in quel momento.

Nel calcio non bisogna guardare alla settima, ottava o decima giornata: bisogna concentrarsi su quella di domani, che è la più importante di questo campionato, perché è la prossima. Tutto il resto cambia poco. Dobbiamo sapere che possiamo fare risultato con tutti e proveremo a farlo, come lo abbiamo dimostrato. Se troveremo squadre più forti che ci metteranno sotto, stringeremo la mano con sportività, come sempre.

Intanto abbiamo preparato una partita difficile: domani (oggi, ndr) affrontiamo una squadra con sette punti più di noi, che gioca bene a calcio, con giocatori forti. Lo sappiamo, ma tutte le squadre hanno potenzialmente giocatori forti. Le partite vanno giocate: faremo il massimo per un risultato positivo. Dobbiamo fare molto di più rispetto a domenica per ottenere qualcosa di diverso, perché dall'altra parte c'è una squadra importante e forte".