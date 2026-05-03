Guidonia, Ginestra: "Playoff? Di solito non vince la favorita, ma la 4a o la 5a classificata"

Il tecnico del Guidonia Montecelio Ciro Ginestra ha parlato dai playoff di Serie C ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Catania, Salernitana, Ascoli e Brescia hanno qualcosa in più - riporta TuttoSalernitana.com -. Di solito, però, non vince mai la favorita, ma la quarta o la quinta classificata. Sulla Salernitana, due retrocessioni consecutive fanno male ma bisogna essere positivi. Non bisogna pensare al passato ma al presente e al futuro. La Salernitana ha tutte le potenzialità per conquistare la promozione.

Molti credono che chi retrocede dalla B non ha difficoltà a vincere la Serie C ma in realtà è un campionato complicato, se non hai la squadra adeguata e la giusta mentalità non vincerai mai. Ai playoff sarà fondamentale vincere le prime due partite. Ho giocato a Salerno tre anni e so bene quanto la spinta e il supporto dei tifosi facciano la differenza".