Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”

Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”TUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Scialla
Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie C
Luca Bargellini

Secondo pari di fila per il Guidonia Montecelio: la quarta forza del campionato è uscita dalla sfida interna con l'Ascoli con un pari senza reti. Queste le parole del tecnico dei laziali Ciro Ginestra, riportate da TuttoC.com: "Non è mancato niente. Abbiamo fatto, secondo me, una super partita. Abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato: organizzata, che gioca a calcio. Non è mancato nulla, se non la vittoria. Ma questo pareggio è come una vittoria, perché di là c'era una squadra forte, fortissima sotto tutti i punti di vista. Credo che la mia squadra abbia fatto una partita di altissimo livello per atteggiamento, intensità e qualità. Sapevamo che sarebbe stata difficile: l'abbiamo lavorata bene. Complimenti solo ai ragazzi, perché, se avessimo vinto, probabilmente non lo avremmo meritato. Ma abbiamo dimostrato di poterci giocare le partite con tutti, anche soffrendo. Questa è una squadra che ci ha fatto soffrire perché ha pareggiato, ma ha fatto un solo tiro in porta al 90' su uno stacco di testa. Siamo stati bravi".

Nel secondo tempo, oggettivamente, la stanchezza si è fatta sentire: "Abbiamo fatto una partita, secondo me, di altissimo livello per intensità. Poi siamo calati, perché giocare a quel ritmo come nel primo tempo è impossibile per 90 minuti. Siamo andati a pressarli alti, in inferiorità dentro al campo: tre contro tre, abbiamo aggredito il portiere. Abbiamo fatto una partita importante.I ragazzi sono stati bravi: un punto che ci dà morale, ci avvicina al nostro obiettivo – arrivare prima possibile ai famosi 40 punti. Poi vediamo. Al di là del risultato, va dato merito ai ragazzi della prestazione. Fino a oggi, nelle 18 partite da quando sono con me, abbiamo sbagliato solo 7 minuti a Bra. L'atteggiamento è sempre lo stesso: sono contento. A livello difensivo continuiamo a spendere poco".

C'è stata anche qualche situazione dubbia: "Se preferisco il FVS o la modalità classica di VAR della Serie A? È difficile. Certamente dovrebbe aiutare di più. A volte lo è, a volte no. Fondamentalmente, quando l'arbitro decide, è possibile che torni sui suoi passi solo se è clamoroso. Ci è successo: a Perugia non era rigore, ha chiamato il FVS e ce l'ha dato – primo della storia. Ma dà perplessità perché spezza tanto la partita: se una squadra domina, perdi 5-6 minuti, poi finiscono con 9-10 di recupero e diventa complicato. Però credo sia una cosa giusta: aiuta quattro persone – arbitro, assistenti, VAR. Non è facile. Domenica scorsa con la Juve siamo stati penalizzati: ho analizzato il 2-0 di Zuppel, era gol. L'ho fatto io il VAR nello spogliatoio: mi guardo una partita sette volte. Forse non hanno visto perché le linee non erano tracciate bene – me l'ha detto il quarto uomo. È un aiuto in più: a volte va bene, a volte male. Non ci lamentiamo: prima era peggio, secondo me".

Ma qual è la forza di questo gruppo che ha portato il Guidonia al quarto posto? "Ha portato il fatto che è un gruppo che lavora, sano, lavora tanto perché sa che può arrivare a certi risultati solo col lavoro. Se non sbaglio, questa è la settima settimana che siamo quarti: non è poco per una neopromossa. Abbiamo giocato su campi difficili: vittorie a Livorno, San Benedetto, Arezzo, Gubbio, Terni. Tanti risultati importanti. In casa forse qualche pareggio in più, ma è più difficile quando le squadre si chiudono. Oggi questo gruppo va premiato: prestazione importante. A volte non si guarda l'avversario, ma bisogna rispettarlo e fargli complimenti: per me è una squadra fortissima. La mia ha tenuto botta – non era facile, tante ci hanno perso 3-4-0 con l'Ascoli. Se non avessimo fatto una partita del genere, probabilmente l'avremmo persa anche noi. Sono felice, contento. Continuiamo a lavorare: manca un'altra partita sabato a Carpi, importante. Poi questi ragazzi si meriteranno una settimana di vacanza: è giusto così".

A gennaio ricomincia il girone di ritorno: "Se mi aspetto che cambierà qualcosa? Non guardo molto lontano nel calcio: il pericolo è dietro l'angolo. Mi concentro sulla prossima partita. La verità è che abbiamo fatto 29 punti sul campo: per una neopromossa sono tantissimi, di altissimo livello. Merito di un ambiente sano, dove si lavora bene. Merito del presidente che ci mette nelle condizioni perfette. Si può solo continuare a crescere e migliorare. Ci saranno battute d'arresto per gli avversari, ma dobbiamo essere lucidi e onesti nelle valutazioni.Il nostro obiettivo, l'abbiamo sempre detto, è fare punti prima possibile".

Articoli correlati
Guidonia, il tecnico Ginestra: "Non è un caso se siamo quarti da diverse settimane"... Guidonia, il tecnico Ginestra: "Non è un caso se siamo quarti da diverse settimane"
Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati... Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via”
La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra? La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?
Altre notizie Serie C
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”... Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato" Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque... Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza” TMW RadioZauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco" Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”... TMW RadioRenate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Cittadella, Iori: "Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Recupero non scontato"... Cittadella, Iori: "Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Recupero non scontato"
Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato... Ascoli, Tomei dopo il pareggio col Guidonia: "Amaro in bocca per non aver trovato il gol"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
3 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Dopo cinque anni la Juve sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Immagine news Serie C n.2 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.3 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, per Lucca nessun'offerta: dal suo futuro dipenderà anche quello di Ambrosino
Immagine news Serie A n.2 Milan, ripresa in vista della Supercoppa: Fofana in gruppo, Leao ancora a parte
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, l'impatto di Palladino certificato dai numeri: en plein in casa sotto la sua gestione
Immagine news Serie A n.4 Roma, anche in difesa servono dei puntelli: occhi sul Fortini della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Padovan: "Napoli in crisi nera, fase di completa apatia. Non mancano solo le energie"
Immagine news Serie A n.6 Mainoo ha voglia di Napoli: l'operazione col Man United si può fare con una sola formula
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori giocatori dopo la 16ª giornata: Schiavi si prende la vetta
Immagine news Serie B n.6 La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.2 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, il digiuno di vittorie mette Di Carlo sotto osservazione: Pineto spartiacque
Immagine news Serie C n.4 Zauli: “Vicenza squadra da promozione. Perugia e Crotone, serve pazienza”
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Romano: "A Cerignola dare continuità imponedo il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Produciamo ma concretizziamo poco. Coppa Italia? Risultato storico”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere