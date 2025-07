Ufficiale Il Pineto si rinforza in difesa, dal Genoa arriva in prestito il giovane Gagliardi

vedi letture

Rinforzo in difesa per il Pineto, che ha prelevato dal Genoa il giovane Lorenzo Gagliardi. Il classe 2004 arriva in prestito secco dal Genoa, nella passata stagione ha vestito in Serie C le maglie di Novara e Pontedera. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Pineto calcio comunica di aver acquisito dal Genoa a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Gagliardi.

Difensore, classe 2004, è cresciuto nelle giovanili del Genoa: ha collezionato già 21 presenze in Lega Pro con la maglia del Pontedera e del Novara".