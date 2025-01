Ufficiale Novara, arriva Lorenzo Gagliardi in difesa. Operazione in prestito dal Genoa

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, di Lorenzo Gagliardi. Il difensore, di proprietà del Genoa Cricket and Football Club, arriva in prestito dall’Unione Sportiva Città di Pontedera.

Lorenzo cresce nelle giovanili del Genoa, società che crede nelle sue qualità e detiene la proprietà del cartellino. Con i rossoblù si laurea campione d’Italia nella categoria under 18 nella stagione 20/21, superando la Roma in finale. Nel 2023 si trasferisce in prestito al Pontedera per mettere in mostra le proprie capacità in Lega Pro. In granata trascorre una stagione e mezzo. Difensore centrale, sa ricoprire anche il ruolo di esterno destro della linea difensiva.

Indosserà la maglia numero 16.