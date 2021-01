Il Renate ringrazia il Monza: "Le grandi società si riconoscono anche nei gesti di cavalleria"

Il Renate attraverso un post sui propri canali social ha voluto ringraziare il Monza dopo la decisione del club biancorosso di aprire le porte del Brianteo/U-Power Stadium in caso di promozione in Serie B delle Pantere. “Le grandi società si riconoscono anche nei gesti di cavalleria e fair play, e di sicuro AC Monza appartiene a questa cerchia d'elite. - si legge nella nota - Ringraziamo il club biancorosso per la sensibilità mostrata e la disponibilità offerta. A voi il nostro enorme in bocca al lupo per il prosieguo del campionato di Serie B”.