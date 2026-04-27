TMW Il Trapani chiede sospensione di playoff e playout. Sarebbe la terza volta nelle ultime 4 annate

Un nuovo possibile terremoto è pronto ad abbattersi sulla Serie C, che ieri ha mandato in archivio la regular season e si appresta ora a giocare il post season, con i playoff e l'unico playout dei tre gironi, quello del B tra Torres e Bra; il via degli spareggi, però, resta un'incognita, perché il Trapani ha avanzato la richiesta della sospensione degli stessi, avendo ancora in ballo la questione con la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, che si esprimerà l'8 maggio.

Potrebbe quindi esserci la restituzioni di parte dei punti di penalità al club siciliano, con la classifica del Girone C che verrebbe riscritta.

Da qui, la logicità della richiesta dell'eclettico presidente granata Valerio Antonini, che potrebbe anche essere accolta dalla Federazione, che dovrà però deliberare prima della giornata di domenica 3 maggio, quando è per ora in programma il primo turno della fase a gironi dei playoff.

Situazione che per altro non sarebbe nuova alla Serie C, che già in due occasioni vide slittare il via del post season. La prima volta accadde nella stagione 2022-2023, con un significativo slittamento a livello temporale: i playoff, inizialmente previsti il 30 aprile, presero il via l'11 maggio. Il motivo era da collegare al caos Siena, deferito per irregolarità amministrative che riscrissero poi la classifica dell'allora Girone B, cambiando anche la griglia playoff. L'anno dopo, invece, il Consiglio Direttivo della Lega Pro preferì attendere l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presentato dal Taranto circa una penalizzazione di quattro punti, con la seconda fase della stagione che invece di iniziare il 4 maggio vide luce tre giorni dopo.

Essendo però l'udienza del Trapani fissata per l'8 maggio, viene da pensare che possa essere decisamente più corposo lo slittamento, come avvenuto già nella prima citata annata 2022-2023. Sono però attese comunicazioni ufficiali, che chiariranno il tutto.