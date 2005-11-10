Ufficiale Innesto tunisino per l'attacco della Dolomiti Bellunesi: arriva Zidouh dal Modena

La Dolomiti Bellunesi aggiunge qualità al proprio reparto offensivo. E si assicura le prestazioni di Taha Zidouh: l’attaccante approda in prestito dal Modena, società con la quale, due anni fa, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

CONFERMA – Nato a Cento il 13 dicembre 2006, Zidouh inizia il proprio percorso calcistico sui campi di provincia, a Crevalcore e con la maglia del Persiceto, distinguendosi fin da giovanissimo a livello realizzativo. A sedici anni, invece, ecco la chiamata a Modena, dove le sue qualità trovano ulteriore conferma.

CAPOCANNONIERE

– Il rendimento nelle giovanili gialloblù segue una costante crescita. Al debutto nel campionato Primavera 3, contribuisce alla conquista del primo posto, mettendo a segno cinque reti. Ma è nella stagione successiva che compie il definitivo salto di qualità, laureandosi capocannoniere in Primavera 2, grazie a diciotto centri: un bottino che testimonia fedelmente il fiuto in zona gol. «Sono veloce, mi piace attaccare gli spazi – racconta – e la profondità, ma anche giocare con la squadra, partecipare all’azione e creare occasioni insieme ai compagni».

DEBUTTO IN B – Le prestazioni offerte sui palcoscenici dei campionati Primavera gli hanno spalancato anche le porte della prima squadra. Zidouh, infatti, ha assaporato il calcio professionistico, debuttando in Serie B nella sfida tra Modena e Sampdoria. E vivendo così una delle tappe più significative del proprio cammino.

CALMO E RIFLESSIVO – Ora, per il giovane attaccante, si apre una nuova sfida. La Serie C rappresenta un banco di prova importante: «Ho scelto la Dolomiti Bellunesi perché mi è sembrato un ambiente serio e accogliente, dove poter crescere. E in più ho voglia di mettermi in gioco in un nuovo contesto». Taha ha i piedi ben saldi a terra: «Sono abbastanza tranquillo e riservato. All’inizio tendo a stare un po’ sulle mie, ma quando entro in confidenza do tanto alle persone a cui tengo. Quando è il momento di scherzare non mi tiro indietro, ma allo stesso tempo so essere calmo e riflessivo».

QUARTO ARRIVO

– La società ufficializza così il quarto movimento in entrata: uno per reparto, se è vero che sono stati messi sotto contratto Luca Sonzogni in porta, Noah Lewis in difesa e Mattia Morreale a centrocampo. «Obiettivi? Dare il massimo per aiutare la squadra – conclude Zidouh – e crescere personalmente: sia come giocatore, sia come uomo».