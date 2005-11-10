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Colpo in prospettiva per il Genoa: depositato il contratto di "Fred" Stradiotto

Colpo in prospettiva per il Genoa: depositato il contratto di "Fred" Stradiotto TUTTOmercatoWEB
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 13:56Serie A

Il lavoro del Genoa non riguarda soltanto la prima squadra. Il club rossoblù continua infatti a investire anche sul settore giovanile: l'ultimo colpo in entrata, in questo senso, porta il nome Frederico Stradiotto de Moraes, detto "Fred", difensore centrale italo-brasiliano classe 2008 prelevato dal settore giovanile del Palmeiras.

Il suo contratto, si apprende dai canali ufficiali della Lega Calcio, è stato infatti depositato. Fred arriva al Genoa a titolo definitivo.

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