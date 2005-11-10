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Il Torino rinforza il settore giovanile: preso l'attaccante Malidor dal Bastia
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In attesa dei colpi per la prima squadra, il Torino si assicura un innesto anche per il settore giovanile. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega, è stato infatti depositato il contratto Kenjy Malidor, attaccante francese di origine della Martinica, classe 2009.
L’operazione è stata definita a titolo definitivo, con il giocatore che ha firmato il suo primo contratto da professionista della durata di tre anni. Malidor arriva dal settore giovanile del Bastia.
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