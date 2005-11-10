Fiorentina, Ruggeri resta un obiettivo: il terzino valuta il ritorno in Serie A
La Fiorentina continua a seguire con attenzione Matteo Ruggeri. Arrivano ulteriori conferme sull'interesse del club viola per il terzino attualmente in forza all'Atletico Madrid, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la fascia. L'esterno italiano è da tempo nei radar della dirigenza viola, che continua a monitorare la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane.
Il giocatore valuta il ritorno in Italia
Dal canto suo, l'Atletico Madrid apprezza le qualità di Ruggeri e il percorso di crescita compiuto dal giocatore, ma il suo futuro potrebbe nuovamente incrociare quello della Serie A.
Secondo La Nazione, il classe italiano sarebbe infatti molto tentato dall'idea di tornare a giocare nel campionato italiano, dove ha già maturato esperienza e dove ritiene di poter proseguire al meglio il proprio percorso di crescita. Proprio questo scenario potrebbe rappresentare un elemento favorevole per la Fiorentina nella corsa al terzino.