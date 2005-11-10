Ufficiale Quarto acquisto di giornata in casa Treviso: arriva il difensore Maestrelli

Il classe 2003 è reduce dall'esperienza alla Ternana e arriva dunque da svincolato

Ancora un acquisto per il Treviso neopromosso in Serie C. Il club veneto ha infatti annunciato l'arrivo dello svincolato, dopo il fallimento della Ternana, Maestrelli in difesa. Questa la nota del club:

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Alessio Maestrelli.

Difensore centrale classe 2003, romano, Alessio inizia il suo percorso calcistico al Frosinone, di cui veste le maglie dell’U17 e delle formazioni Primavera 1 e Primavera 2. Con il club ciociaro ha anche la possibilità di fare il debutto in Serie B, prima di cambiare casacca e tornare a fare esperienza in C.

Dopo il Frosinone, infatti, veste la maglia della Turris nel 2023 e quella della Ternana dalla stagione successiva: grazie alla sua duttilità è stato impiegato all’occorrenza anche come esterno di difesa. Un altro tassello importante in vista della costruzione della squadra per la stagione 26/27 e che consolida ulteriormente il pacchetto arretrato di mister Gorini.

Maestrelli: «Tutti mi hanno parlato bene di questa realtà: la società è ambiziosa, l’allenatore e il direttore sono brave persone sia dal lato umano che da quello calcistico, l’anno scorso si è vinto un campionato con largo anticipo. La società è in ascesa, c’è un bel progetto e credo si possa fare qualcosa di importante. Penso sia stata la scelta migliore per la mia carriera, le mie ambizioni vanno di pari passo con quelle della società. Vogliamo fare un ottimo campionato e scrivere una pagina importante di questo club storico»

Il Treviso FBC dà il benvenuto ad Alessio e gli augura una proficua prima stagione nella Marca.