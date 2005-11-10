Il Modena annuncia il rinnovo del giovane Olivieri: ha firmato fino al 2028
Il Modena ha comunicato sui propri canali ufficiali la cessione, a titolo temporaneo, di tre giocatori del settore giovanile. La notizia è però quella dl rinnovo fino al 2028 di uno di essi: si tratta del difensore Olivieri che nella prossima annata giocherà col Monopoli in Serie C. Questo il comunicato degli emiliani:
"Il Modena FC comunica che tre ragazzi cresciuti nel Settore Giovanile gialloblù proseguiranno il proprio percorso professionale in prestito fino al 30 giugno 2027.
Sono state definite le seguenti operazioni in uscita a titolo temporaneo:
Franck Guiyong al Treviso FBC
Edoardo Olivieri al SS Monopoli
Taha Zidouh alle Dolomiti Bellunesi Calcio.
In precedenza, Edoardo Olivieri ha firmato il rinnovo contrattuale con il Modena FC, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.
Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC augurano a Edoardo, Franck e Taha le migliori fortune per le rispettive nuove esperienze".