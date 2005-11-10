Roma, dopo Dybala ecco gli accordi per i rinnovi di Celik, Cristante e Mancini: le ultime

Arrivano novità importanti riguardo ai temi dei rinnovi di contratto per quanto riguarda la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi dopo aver chiuso per il prolungamento di Paulo Dybala infatti hanno mosso gli ultimi passi anche per Zeki Celik: come riporta Matteo Moretto siamo allo scambio di documenti fra le parti prima dell'ufficialità.

L'accordo per Cristante e Mancini

Non solo: sono ormai prossimi a restare anche Bryan Cristante e Gianluca Mancini dopo le lunghe trattative e le tante voci di mercato che hanno riguardato i due giocatori: a meno di sorprese dunque i due resteranno e firmeranno il rinnovo con la Roma mettendosi a disposizione di Gasperini per i prossimi obiettivi.

Pellegrini più indietro

Per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini invece siamo più indietro nella trattativa: è ancora in corso la discussione per arrivare ad un accordo. Pellegrini resterebbe volentieri alla Roma anche nei prossimi anni, così come Gasperini lo vorrebbe tenere con sé per alzare l'asticella a partire dalla prossima stagione, ma manca l'ok della proprietà per arrivare ad una fumata bianca.