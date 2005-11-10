Ostiamare, qualità ed esperienza in mezzo al campo: tesserato Gerbaudo
Dopo l'esperienza in Serie D con la maglia dell'Ancona per l'esperto centrocampista Gerbaudo c'è il ritorno fra i professionisti. Il classe '95 è stato infatti tesserato dal neopromosso Ostiamare. Questo il comunicato del club laziale:
"Qualità ed esperienza per il centrocampo biancoviola: Matteo Gerbaudo approda all’Ostiamare
Il Club è lieto di annunciare di aver definito l’accordo con il centrocampista classe 1995, che vestirà la maglia dell’Ostiamare nella stagione sportiva 2026/27.
Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Juventus, Gerbaudo porta in dote qualità, dinamismo e una significativa esperienza nella zona nevralgica del campo. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Vicenza, SPAL, Carrarese, Pordenone, Cuneo, Avellino, Foggia, Mantova, Piacenza, Nocerina e Ancona, costruendo un importante percorso tra Serie B, Serie C e Serie D.
Giocatore duttile e completo, capace di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, rappresenta un innesto di valore per il progetto tecnico lidense.
Matteo è pronto a iniziare una nuova sfida in biancoviola, il Club gli dà il benvenuto e gli augura di diventare protagonista del percorso che attende l’Ostiamare nella stagione 2026/27".