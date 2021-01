Juve Stabia, dal Vicenza può arrivare Marotta. E si lavora a Mazzeo del Livorno

Potrebbe presto lasciare Vicenza Alessandro Marotta. Come infatti riporta trivenetogoal.it, la Juve Stabia ha presentato un’offerta ufficiale alla formazione veneta per l'attaccante, e patron Renzo Rosso ha fatto sapere di non opporsi all'eventuale partenza: la decisione, però, spetta solo al calciatore, la risposta è attesa in giornata.

Ma per le Vespe non sarebbe solo Marotta il sogno del reparto avanzato: come infatti riferisce tuttoc.com, l'altro profilo nel mirino è quello di Fabio Mazzeo, per il quale è intanto arrivato un "no" del Livorno, che ne detiene il cartellino. Ma niente è al momento definito.