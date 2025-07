Ufficiale Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2028 per il centrocampista Augusto Owusu

Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Augusto Seedorf Owusu: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 per il centrocampista ventenne.

Aggregato alla Prima Squadra di Igor Tudor qualche settimana fa per vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti, Augusto è pronto per iniziare la sua seconda stagione in Next Gen.

La prima annata tra i professionisti, quella 2024/2025, si è conclusa con 21 presenze all'attivo, totalizzate tra regular season, play-off e Coppa Italia Serie C. Numeri niente male al primo approccio con il "calcio dei grandi".