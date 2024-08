Ufficiale Juventus NG, torna Stivanello. Approda nuovamente in prestito stagionale dal Bologna

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus Next Gen fa sapere di ritrovare "anche in questa stagione Riccardo Stivanello, passato nuovamente in prestito alla squadra bianconera fino al prossimo 30 giugno 2025.

Difensore centrale classe 2004, Riccardo ha giocato più di cinquanta partite con la maglia della Primavera rossoblù, indossando la fascia da capitano della squadra Under 19 emiliana. Il primissimo ingresso nel mondo dei professionisti è arrivato con la prima presenza collezionata con la maglia del Bologna - il 21 maggio 2022 - nell'ultima giornata di quel campionato di Serie A in trasferta contro il Genoa.

Dopo i diversi anni trascorsi in Emilia, nella passata stagione Stivanello si è unito alla Next Gen bianconera ritagliandosi il suo spazio in campo: nell’annata 2023/2024 ha raccolto 28 presenze complessive con la squadra, di cui 25 in campionato e tre in Coppa Italia.

E ora è pronto per tornare a fare parte della rosa bianconera per un altro anno, sotto la guida di mister Paolo Montero e con nuovi stimoli e motivazioni: bentornato Riccardo, ci vediamo in campo!".