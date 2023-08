ufficiale Juventus Next Gen, arriva Riccardo Stivanello in prestito dal Bologna

Serie C

Serie C

Volto nuovo per la Juventus Next Gen. Come un post sui propri account social il club bianconero ha dato notizia dell'arrivo a titolo temporaneo dal Bologna del difensore classe 2004 Riccardo Stivanello.