Kosovan: "Sofferta la scelta di lasciare la Lucchese. Ma i miei figlia avevano bisogno di me"

In uno dei momenti più delicati della stagione, Tanasiy Kosovan ha dovuto prendere una scelta difficile, quello lo ha obbligato a optare per la famiglia piuttosto che per il lavoro: il centrocampista ha infatti rescisso, per impellenti motivi familiari, il contratto che lo legava alla Lucchese.

E, a gazzettalucchese.it, ha così motivato la sua scelta: "Prendere queste decisioni non è una cosa semplice. Ho deciso di mettere la mia famiglia al primo posto e di stare con i miei figli a tempo pieno, almeno per il momento, perché hanno bisogno di me. Per come si cresce nel calcio ho sempre visto mettere il pallone prima di tutto e di tutti, ma per me non è così. È una scelta sofferta, ma sentire persone che apprezzano la mia decisione, non può far altro che piacere. A Lucca mi sono trovato bene, si sta benissimo, è una piazza di calcio, ho sempre respirato “un’aria di calcio”. Sicuramente continuerò a giocare a calcio, perché questo è il mio lavoro. Appena avrò modo ricomincerò, magari vicino a casa e alla famiglia. Ma seguirò la Lucchese quando entri a far parte di un progetto e di un gruppo non è che si possa pensare soltanto a sé stessi: sono molto ottimista che tutto possa andare per il meglio”.