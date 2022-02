ufficiale Casertana, arrivano Kosovan e Diaz dalla Cavese. Sansone ceduto al Ticino

vedi letture

Mercato movimentato nella giornata odierna in casa Casertana, club che milita in Serie D. La società campana ha infatti annunciato l'arrivo di due rinforzi di spessore come il centrocampista offensivo Tanasii Kosovan e l'attaccante Augusto José Diaz dalla Cavese. Il primo vanta una lunga esperienza in Serie C con le maglie di Lucchese e Piceno fra le altre, mentre il secondo è stato protagonista della promozione del Taranto lo scorso anno.

In uscita va registrato l'addio di Gianluca Sansone, ex di Bologna e Sampdoria fra le altre, che si trasferisce al RG Ticino sempre in Serie D.