Ufficiale L'Albinoleffe chiude per il nuovo portiere: dal Cosenza arriva il 2004 Gabriele Baldi

L'Albinoleffe ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Baldi, portiere classe 2004, che si è legato con il club sino al 30 giugno 2027.

Questa la nota ufficiale del club:

"Nativo di Roma, ha mosso calcisticamente i primi passi con la Romaria. Approdato giovanissimo nel Settore Giovanile dell'AS Roma, Baldi ha indossato la maglia giallorssa sino in Primavera, per poi disputare le ultime due stagioni tra i Professionisti con Giugliano (9 presenze tra Serie C e Coppa Italia di Serie C nella Stagione 2023/24) e Cosenza (in Serie B nella Stagione 2024/25).

“Sono stato colpito e convinto dalla bontà del progetto seriano, dalla serietà e dall'esperienza delle persone che ci sono dietro – le prime parole in bluceleste di Gabriele Baldi -. Conosco bene un paio di calciatori già in rosa (Barba e Sorrentino, ndr), con cui ho condiviso un'esperienza passata: i loro racconti sul mondo bluceleste mi hanno invogliato ancor di più ad intraprendere questo percorso. I miei obiettivi personali si conciliano in toto con quelli di squadra e società: desidero dimostrare realmente chi è Gabriele Baldi, perché sin qui tra i pro ho avuto poche opportunità, ma soprattutto entrare in sintonia con il gruppo. Lavorando di squadra possiamo fare grandi cose e rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

A Gabriele un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grossso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".