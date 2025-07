Ufficiale La Casertana si assicura un bomber: ecco Bentivegna dal Pescara, ingaggio triennale

Accursio Bentivegna cambia ancora. L’attaccante classe '96, originario di Sciacca, ad appena un anno dal suo passaggio al Pescara ha deciso di non rimanere in Serie B e di legarsi alla Casertana, selezionata nel girone C di Serie C per la prossima stagione 2025-26. Il giocatore, ex Como e Juve Stabia tra le altre, ha siglato un contratto di tre anni (fino al 2028) con il club campano, come riferito dallo stesso tramite annuncio ufficiale. Nella scorsa stagione 8 gol e un assist tra tutte le competizioni ufficiali disputate.

Comunicato ufficiale

"La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Accursio Bentivegna. L’attaccante classe 1996 arriva dal Delfino Pescara a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto triennale con il club rossoblu.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, con i rosanero esordisce anche in Serie A nell’agosto del 2016 all’età di 18 anni. La stagione seguente passa in prestito al Como in serie B, campionato che disputa anche la maglia dell’Ascoli. In C per lui le esperienze con Carrarese, Juve Stabia, Imolese, Novara e Pescara. Con gli abruzzesi è tra i protagonisti della cavalcata culminata, la scorsa stagione, con la vittoria della finale play-off e il ritorno in serie B (37 presenze e 8 gol)".