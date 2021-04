La Pistoiese fa cento. Anni... ma anche sconfitte tra i professionisti

Una stagione complicata per la Pistoiese, che non è riuscita a rialzare la testa neppure con il terzo cambio in panchina e che registra numeri drammatici che mettono a repentaglio il professionismo, dove gli orange sono approdati sette anni fa.

Il tutto nell'anno del Centenario del club. Che domenica, con la pesante sconfitta di Livorno, ha registrato un altro numero negativo: come evidenzia Il Tirreno - ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato quella del "Picchi" è stata la sconfitta numero 100 della truppa arancione.

Che ha adesso a disposizione quattro gare per giocarsi la permanenza in C.